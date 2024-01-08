مانشستر سيتي يحل ضيفا على توتنهام في الدور الرابع بكأس الاتحاد

أوقعت قرعة الدور الرابع بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم فريق مانشستر سيتي حامل اللقب في مواجهة قوية أمام مضيفه توتنهام، بينما يحل أستون فيلا ضيفا على تشيلسي.

ويحتل مانشستر سيتي، الذي لعب 19 لقاء، المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة واحدة أمام توتنهام صاحب المركز الخامس، الذي خاض 20 مباراة.

أما أستون فيلا، فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بينما يحتل تشيلسي المركز العاشر.

ويستضيف فولهام في الدور ذاته نيوكاسل، كما يستضيف شيفيلد يونايتد منافسه برايتون آند هوف ألبيون، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع يومي 27 و28 يناير\كانون الثاني الجاري.

أما ليفربول، متصدر الدوري والذي أطاح بأرسنال من الدور الثالث بالبطولة، فقد كان أوفر حظا في القرعة التي سحبت الاثنين.

وسيلتقي ليفربول، الذي يدربه يورجن كلوب، الفائز في إعادة مباراة الدور الثالث بين نوريتش سيتي وبريستول روفرز.

أما فريق الدرجة السادسة ميدستون يونايتد، والذي يعد أقل الفرق المستمرة في البطولة تصنيفا، فيحل ضيفا على فريق الدرجة الثانية إبسويتش تاون.

ويلتقي الفائز في إعادة مباراة الدور الثالث بين كريستال بالاس وإيفرتون مع لوتون تاون أو بولتون واندررز.

ويلتقي الفائز في مباراة اليوم الاثنين بين مانشستر يونايتد، المتوج بلقب كاس الاتحاد 12 مرة، وويجان، مع الفائز من نيوبورت كاونتي وإيستلي.

أما فريق الدرجة الثالثة ريكسهام، المملوك لممثلي هوليوود رايان رينولدز وروب ماكيلهيني والذي وصل إلى الدور الرابع في الموسم الماضي، فسيحل ضيفا على بلاكبيرن.