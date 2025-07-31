مانشستر سيتي يعلن رحيل مدير الكرة في هذا الموعد

أعلن مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الخميس أن مدير الكرة تشيكي بيجريستين ترك النادي بعد 13 عاما وسيخلفه هوجو فيانا القادم من سبورتنج لشبونة.

ولعب الإسباني بيجريستين (60 عاما) دورا رئيسيا في فترة حافلة بالألقاب لمانشستر سيتي، إذ فاز الفريق بسبعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وشغل بيجريستين منصب مدير الكرة في برشلونة لمدة سبع سنوات حتى عام 2010.

وأثار رحيله عن ملعب الاتحاد تساؤلات حول مستقبل المدرب بيب جوارديولا في النادي.

وعمل بيجريستين وجوارديولا معا بشكل وثيق في مانشستر سيتي. وينتهي عقد جوارديولا (54 عاما) بنهاية الموسم المقبل، ولا تزال خطط المدرب الإسباني غامضة.