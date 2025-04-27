مانشستر يونايتد يتعادل مع بورنموث بهدف في الدقائق الأخيرة

سجل راسموس هويلوند هدف التعادل في الوقت بدل الضائع لينقذ مانشستر يونايتد ويمنحه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام بورنموث الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وكان أنطوان سيمينيو قد وضع أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 23 وكان يونايتد على مشارف هزيمته 16 هذا الموسم قبل أن يأتي الدنمركي هويلوند لإنقاذ الموقف بعد ست دقائق ضمن تسع دقائق إضافية على ملعب فيتاليتي.

وأكمل بورنموث المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 70 بعد طرد المهاجم إيفانيلسون بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لتدخله على نصير مزراوي لترتفع البطاقة من الصفراء إلى الحمراء.

وبهذه النتيجة يحتل بورنموث المركز العاشر، وهو ما يمثل ضربة قوية لآماله في التأهل لأوروبا الموسم المقبل، فيما حصل يونايتد، الذي وصل لقبل نهائي الدوري الأوروبي، على نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.