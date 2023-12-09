مانشستر يونايتد يتلقى هزيمة "مذلة" على أرضه أمام بورنموث

تلقى مانشستر يونايتد هزيمة مذلة 3-صفر على أرضه أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت مع تزايد الضغط مرة أخرى على المدرب إريك تن هاج.

وبدا المدرب الهولندي بائسا أثناء مشاهدة المباراة تحت الأمطار في ملعب أولد ترافورد، حيث تفوق بورنموث المتألق على فريقه المتواضع.

واستحق بورنموث التقدم بجدارة بفضل تسديدة دومينيك سولانكي من مدى قريب بعد خمس دقائق من البداية.

وبدأ أصحاب الأرض أخيرا في تهديد الضيوف من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني لكنهم تلقوا هدفين في خمس دقائق لصالح بورنموث، حيث سجل فيليب بيلينج وماركوس سينسي هدفين بضربتي رأس قويتين في غياب لدفاع يونايتد.

وبحث بورنموث عن المزيد من الأهداف وحُرم من تسجيل هدف رابع متأخر للغاية عندما هز دانجو واتارا الشباك لكن الحكم ألغى الهدف بسبب لمسة يد بعد مراجعة من حكم الفيديو المساعد.

ولم يكن الفوز مفاجئا لبورنموث الذي حقق انتصاره الرابع في آخر خمس مباريات في الدوري ليصعد إلى مركز آمن نسبيا بالمركز 13.

أما بالنسبة ليونايتد صاحب المركز السادس، فلا يزال يتقدم خطوة للأمام وخطوتين للخلف، حيث أفسد أداءه الجيد خلال فوزه الرائع الأسبوع الماضي على تشيلسي.