مانشستر يونايتد يتوقع ارتفاع الإيرادات المالية في 2024

قال نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (الخميس 26-10-2023) إنه يتوقع ارتفاع إيراداته المالية خلال العام المالي 2024 رغم تعرضه لخسائر طفيفة في الربع الرابع بعد استفادته من زيادة مبيعات التذاكر وعقود الرعاية.

ولا تزال ملكية مانشستر يونايتد المستقبلية غير مؤكدة بعد أن قالت عائلة جليزر في نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي إنها تدرس احتمال بيعه.

ولم يقدم النادي أي تفاصيل حول العروض المتداولة من الملياردير البريطاني جيم راتكليف أو من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني.

ويتوقع مانشستر يونايتد، بطل الدوري الإنجليزي 20 مرة، إيرادات تتراوح بين 650 مليون جنيه إسترليني و680 مليون جنيه إسترليني للعام المالي 2024، مقارنة بمبلغ 648.4 مليون جنيه إسترليني في العام المالي 2023.

ويتوقع النادي أن تتراوح الأرباح الأساسية المعدلة بين 140 مليون جنيه إسترليني و165 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2024، مقارنة بمبلغ 155 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية 2023.

وكشف يونايتد عن خسائر صافية بقيمة 2.9 مليون جنيه إسترليني (3.50 مليون دولار) خلال الربع المنتهي في 30 يونيو حزيران في مقابل خسائر بلغت 71 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.