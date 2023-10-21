مانشستر يونايتد يهزم شيفيلد ليحقق انتصارين متتاليين

أحرز سكوت مكتوميناي هدفه الثالث في مباراتين وسجل ديوجو دالوت هدف الفوز في انتصار مانشستر يونايتد 2-1 على مضيفه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ليحقق أول انتصارين متتالية هذا الموسم أمس السبت.

وفي يوم مهيب بالنسبة ليونايتد بعد وفاة أسطورة النادي بوبي تشارلتون، صعد فريق المدرب إريك تن هاج للمركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد تسع مباريات. ولا يزال شيفيلد يونايتد في المركز الأخير بنقطة واحدة.

وأطلق مكتوميناي، الذي سجل هدفين في اللحظات الأخيرة في فوز يونايتد 2-1 على برنتفورد قبل أسبوعين، تسديدة مباشرة في الدقيقة 28.

لكن لمسة يد اللاعب الاسكتلندي بعد ست دقائق تسببت في ركلة جزاء على فريقه نفذها أولي مكبيرني بنجاح في مرمى الحارس أندريه أونانا.

وسجل دالوت هدفا من مسافة 25 ياردة في الدقيقة 77 بتسديدة رائعة لم يتمكن الحارس ويس فودرينجهام من لمسها إلا بأطراف أصابعه مما جعل جماهير مانشستر تقف على أقدامهم للاحتفال.

وارتدى لاعبو مانشستر يونايتد شارات سوداء على أذرعهم وقام القائد برونو فرنانديز بوضع إكليل من الزهور على أرض الملعب تخليدا لذكرى تشارلتون الذي يعتبر على نطاق واسع أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي. وتوفي تشارلتون عن عمر يناهز 86 عاما.