مانشستر يونايتد الإنجليزي يهزم كوفنتري سيتي عقب مباراة مثيرة ويبلغ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

نجا مانشستر يونايتد من مفاجأة كبيرة في الدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على كوفنتري سيتي المنتمي للدرجة الثانية بركلات الترجيح بعد مواجهة مذهلة انتهت بالتعادل 3-3 بعد وقت إضافي على استاد ويمبلي، اليوم الأحد 24 نيسان/أبريل 2024.

وكان يونايتد في طريقه إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي رقم 22 بفضل أهداف سكوت مكتوميناي وهاري ماجواير وبرونو فرنانديز.

لكن كوفنتري، الذي لعب في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لأول مرة منذ عام 1987، رد بهدفين سجلهما إليس سيمز وكالوم أوهير قبل أن يسجل هاجي رايت ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واعتقد فيكتور تورب الذي حل بديلا مع كوفنتري أنه اقتنص الفوز لفريقه بهدف تم الغاؤه بداعي التسلل.

وأهدر كاسيميرو ركلة جزاء لصالح يونايتد في ركلات الترجيح لكن الفريق رد بركلة الجزاء التي سجل منها راسموس هويلوند ليدفع فريقه نحو المباراة النهائية ضد مانشستر سيتي.