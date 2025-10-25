مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته ويحقق فوزه الثالث على التوالي

واصل مانشستر يونايتد الارتقاء بمستواه تحت قيادة المدرب روبن أموريم حيث سجل ماتيوس كونيا وكاسيميرو إضافة لهدفين من برايان مبيومو ليفوز أصحاب الأرض 4-2 على برايتون آند هوف ألبيون اليوم السبت وهو انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي محاولة للبناء على انتصاره على ليفربول الأسبوع الماضي لأول مرة منذ عام 2016، أطلق كونيا تسديدة رائعة في الدقيقة 24 في الزاوية السفلى للمرمى، وهو الهدف الأول للاعب البرازيلي مع يونايتد.

وكان الحظ حليف البرازيلي كاسيميرو في الهدف الثاني بعدها بنحو 10 دقائق، حيث اصطدمت تسديدته بالأرض قبل أن تغير اتجاهها لتجد طريقها إلى الشباك، ثم أضاف مبيومو الهدف الثالث بعد مرور ساعة من اللعب ليسيطر أصحاب الأرض على المباراة بشكل كامل.

وسجل داني ويلبيك لاعب برايتون هدفا رائعا من ركلة حرة في مرمى فريقه السابق قبل أن يضيف تشارالامبوس كوستولاس هدفا بضربة رأس في الوقت بدل الضائع ليضمن نهاية متوترة في أولد ترافورد.

مع اندفاع برايتون نحو الهجوم بحثا عن هدف التعادل، سدد مبيومو كرة رائعة في سقف المرمى ليرفع يونايتد إلى المركز الرابع في الترتيب.

وظل برايتون في المركز الثاني عشر.