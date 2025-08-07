الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
ما هو سبب غياب ماديسون لاعب توتنهام لفترة طويلة؟

منذ ساعة واحدة
جيمس ماديسون لاعب وسط توتنهام هوتسبير

قالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الخميس إن جيمس ماديسون لاعب خط وسط توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم سيغيب عن معظم مباريات الموسم الجديد بعد إصابته في الرباط الصليبي للركبة.

وتعرض ماديسون للإصابة خلال مباراة ودية ضد نيوكاسل يونايتد، وخرج محمولا على محفة.

وأضافت (بي.بي.سي) أن المدرب توماس فرانك قال إنها نفس الركبة التي سبق وأن تعرض ماديسون (28 عاما) للإصابة فيها.

وأجبرت إصابة في الركبة في مايو أيار ماديسون على الابتعاد عن الملاعب في أواخر الموسم الماضي.

ولم يستجب توتنهام فورا لطلب التعليق.

    المصدر :
  • رويترز

