مبابي خارج معسكر منتخب فرنسا الأولمبي

أعلن تييري هنري مدرب منتخب فرنسا الأولمبي لكرة القدم اليوم الاثنين 3 حزيران/يونيو 2024، استبعاد كيليان مبابي من التشكيلة الأولية التي تضم 25 لاعبا وتشارك في معسكر تدريبي قبل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس هذا العام.

ورغم أن عدم ضمه للمعسكر لا يعني استبعاد الفائز بكأس العالم 2018 من الأولمبياد لكن ذلك يؤشر إلى إمكانية تراجع فرصه في المشاركة في الدورة الأولمبية المقبلة.

وقال هنري للصحفيين “لا أغلق باب الأمل. لا نعرف ماذا سيحدث. لكن يجب أن أقدم قائمة واقعية. القائمة مفتوحة أمام الجميع”.

وسُئل المدرب الفرنسي عما إذا كان تحدث مع ريال مدريد الذي من المتوقع أن ينضم إليه مبابي قريبا قادما من باريس سان جيرمان.

ورد هنري من دون ذكر اسم النادي الإسباني قائلا “الأشخاص الذين تحدثت معهم كانوا صريحين جدا.

“هذه هي القائمة الحالية، ويمكن أن تتغير حتى الثالث من يوليو… الأندية لديها القدرة على قول نعم أو لا”.

ومن غير المرجح أن يرغب ريال مدريد في أن يلعب مبابي في الأولمبياد مباشرة بعد تمثيل فرنسا في بطولة أوروبا.

وقال مبابي مرارا إنه حريص على المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها بلاده.

وبما أن منافسات كرة القدم ضمن الأولمبياد غير مدرجة في جدول الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) فإن الأندية ليست ملزمة بالموافقة على مشاركة لاعبيها.

وتشارك في المنافسات الأولمبية منتخبات تحت 23 عاما مع إمكانية إضافة ثلاثة لاعبين فوق هذا السن في كل فريق.

ويبدأ منتخب فرنسا مسيرته في الدورة الأولمبية في مرسيليا في مواجهة الولايات المتحدة في 24 يوليو تموز.