مبابي وروديجر لاعبا ريال مدريد يتجنبان الإيقاف الفوري ويشاركان أمام أرسنال

تم تغريم كيليان مبابي وأنطونيو روديجر ثنائي ريال مدريد بسبب سوء التصرف بعد الفوز على أتليتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وتم إيقافهما مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام مما يسمح لهما باللعب ضد أرسنال في دور الثمانية للبطولة.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) اليوم الجمعة إن روديجر غُرم 40 ألف يورو (44 ألف دولار) بينما غُرم مبابي 30 ألف يورو. إلا أن إيقافهما لمباراة واحدة “لا يُطبَق فورا”، ويخضع لفترة اختبار مدتها عام واحد.

وفتح اليويفا تحقيقا في انتهاك محتمل للوائح الانضباطية ضد الثنائي بالإضافة إلى داني سيبايوس وفينيسيوس جونيور بعد فوز ريال مدريد على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في مباراة قمة.

واحتفل اللاعبون أمام الجماهير، وأظهر مقطع فيديو أنهم يرقصون ويقومون بإشارات تجاه جماهير أتليتيكو التي ردت بإلقاء مقذوفات من المدرجات.

كما تم تغريم سيبايوس 20 ألف يورو فيما لم يتم اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد فينيسيوس.

ويستضيف أرسنال منافسه ريال مدريد في ذهاب دور الثمانية يوم الثلاثاء المقبل، على أن تقام مباراة الإياب في 16 أبريل نيسان الحالي.