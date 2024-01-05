مبابي يتنازل عن مكافآت بعشرات ملايين الدولارات لصالح "سان جيرمان".. هل حُسم الأمر؟

أفاد مصدر لوكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن النجم الفرنسي لباريس سان جرمان كيليان مبابي تنازل، في اتفاق تم التوصل إليه مع النادي الباريسي هذا الصيف، عن جزء من مكافآت مالية تصل إلى 75 مليون دولار.

وذكر المصدر الذي شارك في المفاوضات أن قيمة هذه المكافآت تتراوح بين 65 و75 مليون دولار أمريكي، وستكون بمثابة تغطية مالية للنادي في حال رحيله كلاعب حر مع نهاية عقده في حزيران/يونيو المقبل.

وتحدثت وسائل إعلام عدة عن مبالغ أخرى، مثل صحيفة “لو باريزيان” التي أكدت أن مبابي تخلى عن مكافأة “الولاء” البالغة 85 مليون دولار التي كان ينبغي أن يحصل عليها في أيلول/سبتمبر الماضي، يُضاف إليها مبالغ أخرى لتصل القيمة الإجمالية إلى 105 مليون دولار تقريبا.

وبات مبابي لاعبا حرا يملك بدءا من الإثنين خيار التوقيع مع ناد غير فريقه الحالي. وقال في تصريحات صحافية عقب فوز باريس سان جرمان بلقب كأس الأبطال، الأربعاء، على حساب تولوز 2-0 “بالاتفاق الذي أبرمته مع الرئيس (القطري ناصر الخليفي) هذا الصيف، مهما كان قراري، تمكنا من حماية جميع الأطراف والحفاظ على استعداد النادي للتحديات القادمة، وهو الأمر الأكثر أهمية” مضيفًا أنه لم يتخذ “قراره” بشأن مستقبله.

وسيتسنى لباريس سان جرمان توفير هذه المبالغ لتعويض أي انتقال محتمل لمبابي دون الحصول على بدل انتقال.

وحصل مبابي لدى توقيع عقده مع بطل فرنسا في عام 2022 على راتب إجمالي قدره 78 مليون دولار سنويا، ومكافأة توقيع بقيمة 164 مليون يورو تُدفع على ثلاث دفعات، ومكافأة ولاء بقيمة متصاعدة، تصل قيمتها إلى 75 مليون دولار في العام الأول، و85 مليونا في العام الثاني و95 في الموسم الثالث.