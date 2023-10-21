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مبابي يقود باريس سان جيرمان للفوز على ضيفه ستراسبورج

منذ 12 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي

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ظهر كيليان مبابي في قمة مستواه ليقود باريس سان جيرمان للفوز 3-صفر على ضيفه ستراسبورج، حيث سجل هدفا وصنع آخر ليقود الفريق لصدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم مؤقتا السبت.

ووضع مبابي سان جيرمان في المقدمة بعد عشر دقائق من البداية عبر ركلة جزاء إثر عرقلة زميله جونسالو راموس داخل المنطقة.

وعزز كارلوس سولير النتيجة في الدقيقة 31 بتسديدة من مدى قريب بعد تمريرة من مبابي.

وحسم فابيان رويز الثلاث نقاط تحت الأمطار في ملعب بارك دي برينس بالدقيقة 77 بعدما مر ببراعة من مدافعين اثنين داخل منطقة الجزاء قبل أن يهز الشباك.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب برصيد 18 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة عن موناكو الذي سيلتقي مع ميتز غدا الأحد بينما يحتل ستراسبورج المركز 12 بعشر نقاط.

    المصدر :
  • رويترز

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