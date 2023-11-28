مبابي ينقذ باريس سان جيرمان بهدف التعادل في اللحظات الأخيرة أمام نيوكاسل

سجل كيليان مبابي من ركلة جزاء مثيرة للجدل في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح باريس سان جيرمان التعادل 1-1 أمام نيوكاسل يونايتد المتألق ويحتفظ بفرصه في تقرير مصيره بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وكان الضيوف قد تقدموا في المباراة التي جرت ضمن المجموعة السادسة منذ منتصف الشوط الأول بفضل هدف ألكسندر إيساك، واحبطوا هجوم كاسح قبل النهاية من أصحاب الأرض.

وتصدى نيك بوب حارس نيوكاسل للعديد من الفرص بشكل رائع وكان فريقه على وشك تحقيق ثنائية رائعة بالفوز في مباراتين على حساب باريس سان جيرمان بعد فوزه 4-1 في جولة الذهاب.

لكن الحكم سيمون مارشينياك احتسب ركلة جزاء للنادي الفرنسي بسبب لمسة يد ضد تينو ليفرامينتو.

وتقدم مبابي لتسديد الركلة ليرسل الكرة في سقف مرمى الحارس بوب ويمنح نقطة حاسمة لفريق المدرب لويس إنريكي الذي يحتل المركز الثاني في المجموعة خلف بروسيا دورتموند المتأهل بالفعل.

ويتصدر دورتموند المجموعة برصيد 10 نقاط مقابل سبع نقاط لباريس سان جيرمان. ويملك نيوكاسل وميلان خمس نقاط لكل منهما.