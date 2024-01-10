تصريح مفاجئ للخليفي بشأن مستقبل مبابي مع النادي الباريسي

أكد رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي أن “لديه اتفاقا مع كيليان مبابي” الذي ربطته تقارير إعلامية عدة بالرحيل عن ملعب “حديقة الأمراء” مع نهاية عقده في يونيو المقبل.

وقال الخليفي (50 عاما) الذي استحوذ على سان جيرمان عام 2011، في حديثٍ لإذاعة “أر أم سي” الفرنسية يوم الثلاثاء: “لا أخفي أنني أريد بقاء كيليان. أفضل لاعب في العالم هو كيليان، وأفضل ناد له، هو باريس”.

وأضاف: “لديه أفضل مقر تدريب في العالم (مقر سان جيرمان الجديد)، أفضل مدرب في العالم (الإسباني لويس إنريكي)”.

وتابع: “كل عام يلعب مبابي في دوري أبطال أوروبا، ونحن نصل على أقل تقدير إلى ثمن النهائي، أو ربع النهائي، أو حتى نصف النهائي أو النهائي، نحن هنا مع الأندية الكبيرة”.