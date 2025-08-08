مبوكو تفاجئ أوساكا لتفوز ببطولة كندا المفتوحة للتنس

حققت الكندية الشابة فيكتوريا مبوكو عودة مذهلة في وقت مبكر من اليوم الجمعة لتفوز 2-6 و6-4 و6-1 على نعومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، وتحقق لقبها الأول في إحدى بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات من فئة الألف نقطة في بطولة كندا المفتوحة.

وحققت اللاعبة (18 عاما) عودة رائعة بعد خسارة المجموعة الافتتاحية أمام اللاعبة اليابانية المصنفة الأولى عالميا سابقا، والتي تقدمت 3-صفر وسط معاناة مبوكو من أخطاء مكلفة في الإرسال.

واستعادت اللاعبة المحلية التي حظيت بدعم الجماهير قوتها في المجموعة الثانية وكسرت الإرسال لتتقدم 5-2، وحاولت أوساكا التعويض لكن ضرباتها الضعيفة سمحت لمبوكو بإدراك التعادل وفرضت مجموعة فاصلة.

وجاءت اللحظة الحاسمة في المجموعة الثالثة، عندما تقدمت مبوكو 3-1 بعد أن أنقذت أربع نقاط لكسر الإرسال في الشوط الرابع المحوري، الذي جعلها تفرض هيمنتها على المباراة لتحقق اللقب بعد ساعتين وأربع دقائق من اللعب.

وقالت مبوكو “أريد أن أشكر نعومي على هذه المباراة الرائعة. لطالما كنت أتطلع إليها عندما كنت صغيرة. من الرائع دائما اللعب مع لاعبة رائعة مثلك”.

وأضافت “لا يمكنني أن أكون أكثر امتنانا”.

أصبحت مبوكو المصنفة 85 عالميا حاليا، أول كندية تهزم ثلاث بطلات سابقات في البطولات الأربع الكبرى في بطولة واحدة من بطولات اتحاد لاعبات التنس المحترفات في عصر الاحتراف، بانتصاراتها على صوفيا كينين وكوكو جوف وإيلينا ريباكينا.

وأنهت هذه الخسارة آمال أوساكا التي كانت تحاول إحياء مسيرتها بعد فترة متذبذبة بعد عودتها من إجازة الأمومة، في تحقيق البطولة.

وأدت الخسارة أيضا إلى تمديد فترة غياب أوساكا عن الألقاب، إذ جاء آخر تتويج لها في بطولة أستراليا المفتوحة 2021.