متسابق السرعة الأسترالي إيوان يعلن اعتزاله سباقات الدراجات

أعلن المتسابق الأسترالي كالب إيوان اعتزاله رياضة الدراجات على الطرق بأثر فوري اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من توقيعه عقدا لمدة عام واحد مع الفريق البريطاني إنيوس جريناديرز.

وفاز إيوان (30 عاما) بخمس مراحل في سباق فرنسا للدراجات وخمس مراحل في سباق إيطاليا خلال مسيرته التي استمرت 11 عاما، وكان يعتبر أحد أفضل متسابقي السرعة في جيله.

وقال في بيان عبر إنستجرام “بعد تفكير طويل، قررتُ اعتزال رياضة الدراجات الاحترافية. كانت هذه الرياضة جزءا أساسيا من حياتي، فقد شكلت مساري ووفرت لي تجارب ستبقى معي إلى الأبد”.

وقال إيوان إن العامين الماضيين كانا بمثابة اختبار لعلاقته بالرياضة.

وأضاف “لطالما كان سباق محور حياتي. كان الروتين المكثف، والتضحية والسعي الدائم للتحسين، والشغف للفوز إيقاعي وهويتي.

“ولكن ما كان يبدو في السابق وكأنه كل شيء بالنسبة لي لم يعد كذلك الآن”.

وفاز إيوان مرتين منذ انضمامه إلى فريق إنيوس، بما في ذلك مرحلة ضمن سباق الباسك.