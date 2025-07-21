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متى موعد انطلاق نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس؟

منذ ساعة واحدة
رياضة التنس - تعبيرية

رياضة التنس - تعبيرية

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قال المنظمون اليوم الاثنين إن نهائيات كأس بيلي جين كينغ للتنس ستنطلق في 16 سبتمبر أيلول المقبل بمواجهة بين إيطاليا حاملة اللقب، بمشاركة جاسمين باوليني المصنفة التاسعة عالميا، والصين المضيفة بقيادة البطلة الأولمبية تشنغ تشين ون.

وتقرر تقديم موعد البطولة، التي تقام عادة في نوفمبر تشرين الثاني، إلى سبتمبر أيلول لتجنب تعارضها مع بداية الجولة الآسيوية.

وتلعب باولا بادوسا المصنفة العاشرة عالميا في 17 سبتمبر أيلول عندما تواجه إسبانيا فريق أوكرانيا في المواجهة الثانية بدور الثمانية. وتلعب الولايات المتحدة مع قازاخستان وتلتقي بريطانيا مع اليابان في باقي منافسات الدور في اليوم التالي.

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي في اليومين التاليين، على أن تقام المواجهة النهائية في 21 سبتمبر.

    المصدر :
  • رويترز

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