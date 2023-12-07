مجموعة أميركية تستحوذ على "حصة أقلية" في باريس سان جيرمان

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم اليوم الخميس، استحواذ مجموعة الاستثمار المباشر الأميركية أركتوس بارتنرز، على حصة أقلية في باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وقال النادي إن استثمارات أركتوس، ستخصص لتطوير عمليات النادي ودعم مبادراته المتعلقة بالمنشآت بينها الملعب ومركز التدريب.

ولم يكشف الجانبان قيمة الصفقة، لكن فايننشال تايمز قالت إن أركتوس ستستحوذ على 12.5 في المئة من أسهم النادي والتي تقدر قيمة النادي بأربعة مليارات يورو (4.32 مليار دولار).

وستبقى مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية التي استحوذت على النادي في 2011 صاحبة القرار في النادي الفرنسي.

وقال سان جيرمان إن حصة أركتوس غير مسيطرة، ولن يكون للمجموعة أي تأثير على القرارات الرياضية.

وأشار ناصر الخليفي رئيس النادي في بيان: “باعتبارنا ناديًا ومؤسسة، نستهل هذه المرحلة الجديدة من نمو باريس سان جيرمان وتطوره، داخل الملاعب وخارجها، على أساس خطة طموحة طويلة الأمد تركز على تحقيق التميز في جميع أعمال النادي”.

وأضاف: “نرى في أركتوس الشريك الأمثل لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، بفضل ما يتمتعون به من خبرات استراتيجية وأفكار وابتكارات، بالتوازي مع تقديم الاستثمار والعلاقات الجديدة الكفيلة بدعم أنشطة النادي في كرة القدم وغيرها من الرياضات”.

وفاز سان جيرمان بالدوري تسع مرات منذ استحواذ مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية عليه، ويتصدر المسابقة هذا الموسم بفارق أربع نقاط عن أقرب منافسيه بعد 14 جولة.

وكان فريق أستون مارتن المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات قد أعلن الشهر الماضي، توصله لاتفاق تحصل بموجبه أركتوس على حصة أقلية تقيم الفريق بمليار جنيه إسترليني (1.26 مليار دولار).