مجواير يستمتع بلقب "‭‬هاريدينيو"‭‬ بعد فوز يونايتد في الدوري الأوروبي

تلقى هاري مجواير لاعب مانشستر يونايتد إشادات إيجابية بعد أدائه الهجومي الرائع في الفوز في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي لكرة أمس الخميس، إذ قارن الكثيرون قلب دفاع الفريق الذي يتعرض لانتقادات لاذعة بالبرازيلي الرائع رونالدينيو.

وأرسل مجواير تمريرة عرضية حاسمة بعد فاصل من المراوعة إلى جوار الراية الركنية حولها كاسيميرو بضربة رأس للمرمى ليفتتح التسجيل في فوز يونايتد 3-صفر على مضيفه أتليتيك بيلباو في ذهاب الدور قبل النهائي.

وأطلق المشجعون على مجواير لقب “هاريدينيو” على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تصدرت تمريرته الحاسمة قسم كرة القدم في موقع ريديت اليوم الجمعة. وكان التعليق الرئيسي الأكثر تداولا “أنت جناح يا هاري!”.

ونشر زميله في الفريق أماد ديالو صورة مضحكة لوجه مجواير مع شعر الأسطورة الأرجنتينية مارادونا على حسابه على في تطبيق إنستجرام.

وقال برونو فرنانديز قائد مانشستر يونايتد الذي سجل هدفين “يا له من جناح! أعتقد أنه لم يكن يعلم أنه يمتلك هذه الإمكانات.

“هاري أصبح أكثر ثقة الآن. عندما يلعب يصبح مركزه أقوى، إنه قائد مميز للغاية، ونأمل أن يواصل التحسن”.

وتحدى مجواير روح رونالدينيو بداخله عندما توقف مرتين وبدل اتجاهه قبل أن ينطلق متجاوزا ميكل خوريجيسار ليرسل تمريرة عرضية.

وقال أندروس تاونسند جناح توتنهام هوتسبير السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) “مراوغته ثم تمريرته، كان علي النظر مرتين”.

وأشاد مدرب مانشستر يونايتد روبن أموريم أيضا بالمدافع الإنجليزي (32 عاما).

وقال المدرب البرتغالي “أحيانا توجد لحظات مهمة في حياتنا ومرت على هاري لحظات صعبة. كل ما يفعله في صالح الفريق، لذلك علينا الاستمتاع”.

وقلل مجواير من أهمية الإشادات، رغم اعترافه بأنه استمتع بلحظة تألقه.

وقال “وجدت نفسي أهاجم عند القائم البعيد، أعتقد أن (أليخاندرو جارناتشو) مرر لي الكرة، كان من الجيد المراوغة قليلا ثم إرسال تمريرة عرضية رائعة.

“كان لدينا الكثير من اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ولابد أنهم وثقوا بي لإرسال تمريرة عرضية. كان شعورا رائعا وضربة رأس رائعة في النهاية”.

ويستضيف فريق المدرب أموريم، الذي يمر بموسم سيء على المستوى المحلي لكنه الفريق الوحيد الذي لم يخسر في أي مسابقة أوروبية هذا الموسم، مباراة الإياب يوم الخميس المقبل في ملعب أولد ترافورد.

وسيلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة توتنهام هوتسبير و بودو/جليمت، إذ فاز توتنهام 3-1 في مباراة الذهاب على أرضه.