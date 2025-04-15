محادثات بين أوسيك ودوبوا بشأن نزال لتوحيد لقب الوزن الثقيل

ذكرت وسائل إعلام بريطانية الثلاثاء أن بطل العالم لملاكمة الوزن الثقيل الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني دانييل دوبوا بطل الاتحاد الدولي للملاكمة يجريان محادثات بشأن مواجهة بينما في نزال لتوحيد اللقب.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إنه المباراة من المتوقع أن تقام في استاد ويمبلي في 12 يوليو تموز المقبل لكن لم يتم توقيع أي عقود حتى الآن.

ولم يرد ممثلو أوسيك على الفور لطلب التعليق عبر البريد الإلكتروني.

ويحمل أوسيك (38 عاما)، بطل العالم السابق بلا منازع، أحزمة مجلس الملاكمة العالمي ورابطة الملاكمة العالمية ومنظمة الملاكمة العالمية بعد فوزين متتاليين على البريطاني تايسون فيوري.

والتقى أوسيك مع دوبوا من قبل، وحقق فوزا مثيرا للجدل بالضربة القاضية في الجولة التاسعة في بولندا عام 2023، حيث تعرض الملاكم الأوكراني لضربة على شريط سرواله القصير وسقط أرضا، قبل أن يعلن الحكم أن اللكمة كانت تحت الحزام وغير قانونية.

وحصل دوبوا على حزام الاتحاد الدولي للملاكمة العام الماضي بعد تخلي أوسيك عنه ثم استعاده في سبتمبر أيلول بفوزه بالضربة القاضية على مواطنه البريطاني أنتوني جوشوا.

كان من المقرر أن يواجه الملاكم البريطاني (27 عاما) النيوزيلندي جوزيف باركر في فبراير شباط الماضي لكنه انسحب من النزال بسبب المرض.