محكمة التحكيم تؤيد استئناف وكالة نزاهة التنس ومور تخضع للإيقاف أربعة أعوام

تلقت لاعبة التنس البريطانية تارا مور، التي جرت تبرئتها في وقت سابق من انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، عقوبة الإيقاف أربعة أعوام اليوم الثلاثاء بعد أن أيدت محكمة التحكيم الرياضية الاستئناف الذي قدمته الوكالة الدولية لنزاهة التنس.

وتعرضت مور، المصنفة الأولى سابقا في بريطانيا في منافسات الزوجي، للإيقاف المؤقت في يونيو حزيران 2022 بسبب وجود مادتي ناندرولون وبولدينون المحظورتين في عيناتها.

وقالت مور إنها لم تتناول أي مادة محظورة عن علم طوال مسيرتها الاحترافية وقضت محكمة مستقلة بأن اللحوم الملوثة التي تناولتها في الأيام التي سبقت سحب العينة كانت مصدر المواد المحظورة.

وغابت مور عن المنافسات طوال 19 شهرا بسبب القضية قبل تبرئتها من تهمة انتهاك قواعد المنشطات، لكن محكمة التحكيم الرياضية أيدت استئناف الوكالة الدولية لنزاهة التنس ضد حكم المحكمة الذي برأ اللاعبة من الخطأ والإهمال فيما يتعلق بمادة ناندرولون.

وقالت محكمة التحكيم في بيان “بعد مراجعة الأدلة العلمية والقانونية، اعتبر أغلب أعضاء لجنة محكمة التحكيم الرياضية أن اللاعبة لم تنجح في إثبات أن تركيز الناندرولون في العينة كان متوافقا مع تناولها للحوم ملوثة”.

وأضافت “خلصت اللجنة إلى أن السيدة مور فشلت في إثبات أن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لم يكن متعمدا. لذلك تم تأييد الاستئناف المقدم من الوكالة الدولية لنزاهة التنس ضد القرار الصادر عن المحكمة المستقلة”.

وكانت مور قالت في وقت سابق إنها رأت أشياء مثل سمعتها وتصنيفها ومصدر رزقها، تتلاشى تدريجيا لمدة 19 شهرا خلال فترة إيقافها المؤقت.

وقدمت اللاعبة البالغة من العمر 32 عاما استئنافا لدى محكمة التحكيم الرياضية سعيا لرفض استئناف وكالة نزاهة التنس أو رفض نتيجة ناندرولون ورفض اعتبارها انتهاكا متعمدا لقوانين مكافحة المنشطات، أو بدلا من ذلك تأكيد أنها لم ترتكب أي خطأ أو إهمال.

ومع ذلك، قالت محكمة التحكيم إنه جرى إعلان عدم قبول استئناف اللاعبة وإن فترة إيقافها لمدة أربعة أعوام ستُحتسب اعتبارا من 15 يوليو تموز مع احتساب أي إيقاف مؤقت خضعت له بالفعل.

وقالت كارين مورهاوس الرئيسة التنفيذية للوكالة الدولية لنزاهة التنس في بيان إن الوكالة لديها معايير عالية للاستئناف ضد قرار، ولا تتعامل مع أي قرار بسهولة.

وأضافت “في هذه الحالة، كانت نصيحتنا العلمية المستقلة هي أن اللاعبة لم تبرر بشكل كافٍ المستوى العالي من الناندرولون الموجود في العينة. وقرار اليوم يتوافق مع هذا الموقف”.