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محكمة العدل الأوروبية: الفيفا واليويفا انتهكا القانون بشأن دوري السوبر

منذ 43 دقيقة
محكمة العدل الأوروبية

محكمة العدل الأوروبية

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قالت محكمة العدل الأوروبية اليوم الخميس، إن الاتحادين الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قد خالفا قانون الاتحاد الأوروبي بمنعهما إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

وقضت المحكمة بأن الفيفا واليويفا قد أساءا استخدام نفوذهما بمنع الأندية بشكل صريح من المنافسة في دوري السوبر الأوروبي، لكنها أضافت أن البطولة ربما لم تتم الموافقة عليها بعد.

وزعمت شركة (إيه 22) للتطوير الرياضي، التي تأسست لإنشاء دوري السوبر الأوروبي، أن احتكار اليويفا والفيفا لمسابقات كرة القدم يمثل انتهاكا لقانون المنافسة وحرية الحركة بالاتحاد الأوروبي.

وقال بيرند رايشارت الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22) “لقد كسبنا حق المنافسة. لقد انتهى احتكار اليويفا. كرة القدم حرة”.

وأضاف رايشارت في بيان “أصبحت الأندية الآن بدون أي تهدد بالعقوبات وتمتلك الحرية لتحديد مستقبلها”.

    المصدر :
  • رويترز

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