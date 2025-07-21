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محكمة بريطانية تقر بقانونية الموافقة على خطط توسيع ملاعب ويمبلدون

منذ 4 دقائق
توسيع ملاعب ويمبلدون

توسيع ملاعب ويمبلدون

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قضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين بقانونية الموافقة على خطط توسيع ملاعب ويمبلدون للتنس، أقدم وأعرق البطولات الأربع الكبرى.

واتخذ جماعة (سيف ويمبلدون بارك) أو (أنقذوا حديقة ويمبلدون) إجراء قانونيا بشأن تصريح التخطيط الممنوح لنادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه، الذي يريد مضاعفة حجم موقعه الرئيسي ثلاث مرات في مشروع بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني (269.6 مليون دولار).

ووافقت هيئة لندن الكبرى على الخطط العام الماضي، لكن الحملة تقول إن الهيئة لم تراع القيود المفروضة على إعادة تطوير الأرض.

رفض القاضي بوشبيندر سايني الدعوى التي تقدمت بها الحملة ضد قانونية تصريح التخطيط، لكن خطط ويمبلدون لا تزال تواجه عقبة قانونية أخرى تتعلق بوضع الأرض، والتي سيُنظر فيها مطلع العام المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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