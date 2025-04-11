محمد صلاح اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول

سيتقاضى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، ما يعادل حوالي 32 مليون جنيه مصري، ليكون اللاعب الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول.

وأصبح صلاح صاحب ثاني أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما مدد عقده أخيرا مع ليفربول حتى صيف 2027.

وكشفت صحيفة “التايمز” البريطانية أن العقد الجديد رفع راتب اللاعب البالغ من العمر 32 عاما إلى 480 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا (حوالي 32 مليون جنيه مصري)، بعدما كان يتقاضى 350 ألفا.

ويضع هذا صلاح أمام الدولي البلجيكي كيفن دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، الذي سيغادر النادي الإنجليزي نهاية الموسم، صاحب الـ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ويعد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، زميل دي بروين، هو صاحب أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، براتب أسبوعي قدره نصف مليون جنيه إسترليني.

ويأتي خلف صلاح ودي بروين، البرازيلي كاسيميرو، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، بأجر يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

يذكر أن صلاح انضم إلى ليفربول في عام 2017 قادما من روما الإيطالي، وفاز في “أنفيلد” بالعديد من الألقاب مثل الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وسجل 243 هدفا، 32 منها هذا الموسم.