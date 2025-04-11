الجمعة 13 شوال 1446 ﻫ - 11 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

محمد صلاح يجدد عقده مع ليفربول حتى عام 2033

منذ ساعة واحدة
محمد صلاح

محمد صلاح

A A A
طباعة المقال

أعلن ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجمه محمد صلاح وقع عقدا جديدا ليمدد بقائه مع الفريق لمدة ثماني سنوات.

وقال قائد منتخب مصر في بيان “بالطبع أنا متحمس للغاية. لدينا فريق رائع الآن. كان لدينا فريق رائع أيضا في الماضي. لكنني وقعت لأنني أعتقد أن لدينا فرصة للفوز بألقاب أخرى والاستمتاع بكرة القدم.

“هذا أمر رائع، قضيت أفضل سنواتي هنا. لعبت ثماني سنوات، وأتمنى أن تصل لعشر سنوات. أستمتع بحياتي هنا وأستمتع بكرة القدم. لقد قضيت أفضل سنوات مسيرتي”.

وأضاف صلاح “أود القول للجماهير إنني سعيد للغاية هنا. مددت عقدي هنا لأنني أؤمن بقدرتنا على الفوز بالعديد من الألقاب الكبيرة معا. استمروا في دعمنا وسنبذل قصارى جهدنا، ونأمل أن نفوز بالمزيد من الألقاب في المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

كرة السلة - تعبيرية
بيسرز يحقق فوزًا مثيرًا ويضمن المركز الرابع في القسم الشرقي
ريان شرقي
هدف شرقي المتأخر يقود ليون لتعادل مثير مع يونايتد
نادي توتنهام هوتسبير
أينتراخت يتعادل 1-1 مع توتنهام في الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

اعتصام للاساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الاساسي
روابط التعليم الرسمي تعلن الإضراب والامتناع عن العمل!
العشائر العربية- تعبيرية
العشائر العربية تدخل بقوة على خط الانتخابات البلدية.. والطموح إلى النيابة
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. رويترز
"فن إدارة الصفقات".. ما سبب تراجع ترامب عن رسومه الجمركية؟