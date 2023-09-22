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محمد صلاح يعادل الرقم القياسي للأسطورة تييري هنري

منذ 5 دقائق
محمد صلاح

محمد صلاح (رويترز)

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سجل النجم المصري محمد صلاح، مساء الخميس، هدفا أوروبيا جديدا لصالح ليفربول، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة أرسنال تييري هنري.

وشارك صلاح في الفوز على لاسك لينز النمساوي (3-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل النجم المصري الهدف الثالث لـ”الريدز” قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن هذا هو الهدف 189 للاعب المصري البالغ من العمر 31 عاما، مع ليفربول.

وبحسب أرقام شبكة “أوبتا” للإحصائيات، فقد سجل لاعب ليفربول بقميص ليفربول 42 هدفا في المسابقات الأوروبية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وهذا هو الرقم الأكبر من نوعه الذي يسجله لاعب لفريق إنكليزي واحد، مناصفة مع الفرنسي تييري هنري.

وأوضحت “ميرور” أنها “مسألة أيام أو أسابيع فقط حتى يتقدم محمد صلاح على الرقم القياسي الفرنسي”.

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