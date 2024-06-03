مدافع إيطاليا "سكالفيني" يغيب عن بطولة أوروبا 2024 بسبب الإصابة

قالت وسائل إعلام إيطالية أمس الأحد إن المدافع الإيطالي الشاب جورجيو سكالفيني سيغيب عن بطولة أوروبا 2024 لكرة القدم في ألمانيا التي تنطلق في وقت لاحق من الشهر الجاري بسبب إصابته بتمزق في أربطة الركبة اليسرى.

وتعرض سكالفيني لاعب أتلانتا للإصابة أمس الأحد خلال مباراة فريقه المؤجلة من الجولة الأخيرة لموسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي والتي انتهت بهزيمته 3-2 أمام ضيفه فيورنتينا.

واستبدل سكالفيني (20 عاما) في الدقيقة 84 من زمن المباراة وكان من الواضع أنه يتألم وكان يسير بصعوبة بينما غادر الملعب مصحوبا ببعض أفراد الطاقم الطبي.

وتعرض سكالفيني للإصابة خلال محاولة للالتحام سقط بسببها على الأرض.

ونقل اللاعب إلى المستشفى وقالت وسائل إعلام إيطالية إن الفحوص الأولية أظهرت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي. وسيخضع للمزيد من الفحوص خلال الأيام المقبلة.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المباراة أكد جيان بييرو جاسبريني مدرب أتلانتا أن سكالفيني نقل على الفور إلى المستشفى للخضوع لفحص بالرنين المغناطيسي.

وأضاف المدرب “دعونا نأمل ألا يكون تعرض للأسوأ. من الواضح أن الإصابة في الرباط الصليبي…”

ولم يكشف النادي أو منتخب إيطاليا عن مدة غياب سكالفيني المتوقعة عن الملاعب.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن مدافع يوفنتوس فيدريكو جاتي يمكن أن يكون بديلا محتملا لسكالفيني الذي كان من المفترض أن يكون اللاعب الأصغر سنا في تشكيلة منتخب إيطاليا الذي يقوده المدرب لوتشيانو سباليتي.

وجاءت إصابة سكالفيني بعد انسحاب مدافع إنتر ميلان المخضرم فرانشيسكو أتشيربي من تشكيلة المنتخب الإيطالي الأولية الخميس الماضي بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وتبدأ إيطاليا مسيرتها في بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا بمواجهة ألبانيا في 15 يونيو حزيران الجاري قبل أن تواجه إسبانيا وكرواتيا في دور المجموعات بعد ذلك.