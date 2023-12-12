مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس "يعتزل" كرة القدم‭

أعلن جيورجيو كيليني مدافع منتخب إيطاليا ويوفنتوس السابق اعتزال كرة القدم في سن 39 عاما وذلك في بيان على حسابه بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر.

ولعب كيليني هذا الموسم مع نادي لوس أنجليس إف.سي وقرر الاعتزال بعد خسارة نهائي الدوري الأمريكي للمحترفين 2-1 أمام كولومبوس كرو يوم السبت الماضي.

وقاد كيليني منتخب إيطاليا للفوز ببطولة أوروبا 2020 بعد الانتصار على إنجلترا بركلات الترجيح في النهائي على ملعب ويمبلي.

وخاض قلب الدفاع 117 مباراة مع منتخب بلاده.

وقضى كيليني معظم مسيرته مع الأندية في يوفنتوس، وساعد الفريق على حصد لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي تسع مرات، بإضافة إلى لقب كأس إيطاليا في خمس مناسبات ومثلها في كأس السوبر المحلية كما كان وصيف دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكتب كيليني، الذي لعب 425 مباراة في الدوري مع يوفنتوس سجل خلالها 27 هدفا، عبر منصة إكس “(كرة القدم) كانت أجمل وأصعب مغامرة في حياتي.

“لقد كنت (كرة القدم) كل شيء بالنسبة لي. معك قطعت مشوارا فريدا لا ينسى. لكن حان الآن الوقت لفصل جديد في مسيرتي لخوض تحديات جديدة وكتابة المزيد من الصفحات المثيرة في حياتي”.

وانضم كيليني إلى يوفنتوس في 2004 بعد أربعة مواسم في ليفورنو حيث بدأ مسيرته الاحترافية.

وكتب يوفنتوس في بيان “بالنسبة لمشجعي يوفنتوس، ولمدة 17 موسما، كان الرقم 3 يمثل شيئا واحدا، وذلك الشيء هو جيورجيو كيليني.

“اللاعب والرجل والقائد، ثلاث صفات لجيورجيو نفسه، الذي يختتم اليوم مسيرته مع كرة القدم.

“كل شيء، دائما، معا. لقد كنت دائما بجانبنا، مثل البطل الخارق المستعد للتدخل إذا لزم الأمر. ولكن في حالتك، لم يكن هناك درع أو عباءة حمراء أو سيارة بات مان”.

ولعب كيليني 561 مباراة مع الفريق المنتمي لمدينة تورينو، ليصبح ثالث أكثر لاعب مشاركة في تاريخ النادي بعد المهاجم أليساندرو ديل بييرو (705) والحارس المعتزل جيانلويجي بوفون (685).

وأنهى مسيرته الدولية مع إيطاليا بعد مواجهة في كأس الأبطال أمام منتخب الأرجنتين بطل كأس كوبا أمريكا في يونيو حزيران 2022 قبل الانتقال إلى لوس أنجليس.