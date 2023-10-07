مدربة تشيلسي تدعو لزيادة فرق دوري الكرة النسائية الإنجليزي

دعت إيما هايز مدربة نادي تشيلسي حامل اللقب إلى زيادة عدد الفرق المنافسة في الدوري الممتاز الإنجليزي لكرة القدم النسائية إلى 16 أو حتى 18 فريقا بدلا من العدد الحالي وهو 12 فريقا.

وتوج تشيلسي بلقب البطولة ست مرات في أخر سبعة مواسم وحسم لقب الموسم الماضي لصالحه مسجلا رقمين قياسيين في رصيد النقاط وهو 58 نقطة وفي عدد الانتصارات برصيد 19 فوزا. واحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني متخلفا بنقطتين فقط.

وقالت هايز للصحفيين الليلة الماضية “حان الوقت للتوسع. حان الوقت لزيادة العدد من 12 إلى 16 أو حتى 18 فريقا.”

وانطلق الدوري النسائي الإنجليزي الممتاز في 2010 وحافظ تشيلسي على هيمنته على البطولة في السنوات الأخيرة.

وأضافت هايز “كثيرون قالوا أننا لم نكن في أفضل حال الموسم الماضي لكننا جمعنا حصيلة نقاط قياسية وفزنا بالدوري.

“التشويق والإثارة كان أكبر على الاطلاق ومباراة الافتتاح أظهرت ذلك والسؤال الذي يجب طرحه الآن هو متى ستصبح بطولتنا أكبر قليلا.”

وحاليا يحتل تشيلسي المركز الخامس بعد فوزه في الجولة الافتتاحية 2-1 على الجار اللندني توتنهام هوتسبير وسيلتقي حامل اللقب في الجولة المقبلة مع مانشستر سيتي غدا الأحد في ملعب الأخير.

وقالت المدربة هايز إن اللاعبة الأسترالية سام كير ستكون جاهزة لدخول التشكيلة بعد غيابها عن مواجهة توتنهام بسبب إصابة في ربلة الساق.