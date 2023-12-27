مدرب أستون فيلا يتحسر على الخسارة أمام يونايتد بعد موسم "رائع"

أشار أوناي إيمري مدرب أستون فيلا إلى أن فريقه أهدر “فرصة مذهلة” للحصول على النقاط الثلاث أمام مانشستر يونايتد بعد أن فرط في تقدمه بهدفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الثلاثاء.

وتجرع أستون فيلا أول هزيمة له في 11 مباراة بجميع المسابقات حيث عوض يونايتد صاحب المركز السادس تأخره ليفوز 3-2 على ملعب أولد ترافورد.

وأهدر فيلا، صاحب المركز الثالث بعد حصوله على 39 نقطة من 19 مباراة، فرصة للتساوي في النقاط مع ليفربول متصدر الدوري.

وقال إيمري “إنه النصف الأول من الموسم وكانت الطريقة التي لعبنا بها رائعة. لقد أهدرنا فرصة سانحة الليلة للحصول على ثلاث نقاط إضافية بعد أول 60 دقيقة لعبناها”.

وأضاف إيمري، الذي أنعش حظوظ أستون فيلا في غضون عام واحد من توليه المسؤولية خلفا لأسطورة إنجلترا ستيفن جيرارد، إنه يريد تجاوز النتيجة المخيبة للآمال بسرعة عندما يستضيف بيرنلي صاحب المركز 19 على ملعب فيلا بارك يوم السبت.

وقال “شعر اللاعبون بخيبة أمل لكن رد فعلنا يمكن أن يكون ضد بيرنلي يوم السبت وهذا هو التحدي التالي الذي يتعين علينا مواجهته بعد النتيجة التي حققناها الليلة.

“من المهم جدا أن نكون في كامل جاهزيتنا وأن نحظى بمساندة جماهيرنا. من المهم التعافي ذهنيا وبدنيا لمباراة السبت”.

وأضاف “بعد النتيجة التي حققناها الليلة أصبح الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء لكننا حققنا الكثير من الأشياء الإيجابية في مشوارنا تدعونا الى التفاؤل”.