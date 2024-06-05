مدرب المجر يشعر بخيبة أمل بسبب خسارة متأخرة أمام أيرلندا

انتهت مسيرة المجر الخالية من الهزائم في 14 مباراة بالخسارة 2-1 خارج أرضها أمام أيرلندا أمس الثلاثاء في مباراتها الودية قبل الأخيرة استعدادا لبطولة أوروبا 2024 لكرة القدم لكن مدربها ماركو روسي يشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب الطريقة التي استقبلت بها شباك الفريق هدفا متأخرا.

ومنح هدف تروي باروت في الوقت المحتسب بدل الضائع أيرلندا فوزا غير متوقع بعد أن تقدم أصحاب الأرض عبر آدم إيداه قبل أن تتعادل المجر في نهاية الشوط الأول بواسطة آدم لانج.

وقال روسي “من المستحيل أن تهتز شباكنا بمثل هذا الهدف في الدقيقة 92. أردنا الفوز، لكن إذا لم تتمكن من تسجيل هدف الفوز، عليك أن تتعلم الحفاظ على التعادل”.

جاءت آخر هزيمة للمجر في سبتمبر أيلول 2022، في مباراة في دوري الأمم ضد إيطاليا، وتصدرت مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا لكن أطول سلسلة دون هزيمة لأي دولة أوروبية انتهت أمام فريق لم يشارك في بطولة أوروبا.

وقال روسي “لا أعتقد أن عدم الخسارة في 14 مباراة جعلتنا أكثر توترا.

“في معظم الأوقات، سيطرنا على المباراة، ولعبنا كما هو مخطط لنا، لكن لا تنسوا أن هناك منافسا قويا على أرض الملعب”.

وسعت المجر لحسم المباراة لصالحها في الدقائق الأخيرة لكنها هي التي استقبلت هدفا متأخرا بعد هجمة مرتدة أيرلندية أنهاها باروت بنجاح.

وقال روسي “لم نكن سعداء بالتعادل، تقدمنا للأمام في الوقت بدل الضائع لتحقيق الفوز”.

وأضاف “أتيحت لأيرلندا فرصتان، لكننا استقبلنا هدفين. عليك أن تتعلم من الهزيمة، لأن الحقيقة هي أن كل هدف يدخل في مرماك يسبقه خطأ”.

وتخوض المجر مباراة ودية أخرى قبل أن تتوجه إلى بطولة أوروبا حيث ستواجه ألمانيا المضيفة إلى جانب اسكتلندا وسويسرا ويأمل روسي في رؤية تحسن عندما تلعب مع إسرائيل على أرضها يوم السبت.

وقال روسي “لست سعيدا بالهزيمة وبالطبع تحدثنا كثيرا عن سلسلة المباريات 14 الخالية من الهزائم، لكنني قلت دائما إننا لسنا على مستوى إنجلترا أو ألمانيا”.