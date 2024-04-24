مدرب النمسا "رالف رانجنيك" يكشف عن اتصالات لقيادة بايرن ميونيخ

أفاد رالف رانجنيك مدرب النمسا، الأربعاء 24 نيسان/أبريل 2024، أن بايرن ميونيخ فاتحه لتدريب عملاق دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم خلفا لتوماس توخيل.

وأضاف رانجنيك أنه يركز حاليا على خوض بطولة أوروبا 2024 التي تنطلق في ألمانيا في يونيو حزيران.

وقال رانجنيك لموقع “90 دقيقة” النمساوي “كان هناك اتصال من جانب بايرن ميونيخ وأبلغت الاتحاد النمساوي لكرة القدم.

“هناك ثقة كبيرة بيننا. تركيزي ينصب على المنتخب النمساوي. نركز بشكل كامل على بطولة أوروبا”.

وأضاف “أشعر بسعادة كبيرة هنا. في الوقت الحالي لا يوجد سبب للانخراط بشكل مكثف في أي مفاوضات”.

وفقد بايرن، الذي هيمن على الدوري الألماني خلال 11 موسما متتاليا، لقب المسابقة هذا الموسم إذ حقق باير ليفركوزن لقبه الأول على الإطلاق في الدوري قبل خمس مباريات من نهاية الموسم.

وسيغادر توخيل، الذي تولى تدريب بايرن قبل ما يزيد قليلا عن عام، منصبه بعد موسم محلي مخيب للآمال شهد أيضا خروج الفريق من كأس ألمانيا أمام ساربروكن المنتمي للدرجة الثالثة.