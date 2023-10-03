مدرب باريس سان جيرمان: جميع الفرق تخشى مواجهة نيوكاسل

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن جميع الفرق تخشى مواجهة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب مستواه المرتفع مؤكدا عزم فريقه على تجاوز “الأجواء العدائية التي لا مثيل لها” في ملعب سانت جيمس بارك غدا الأربعاء 4\10\2023.

وسيخوض نيوكاسل أول مباراة له على أرضه في دوري أبطال أوروبا منذ 2003 لكن لويس إنريكي لا يستخف بهذا الأمر مؤكدا أن المواجهة ستكون فرصة لاثبات قدرات باريس سان جيرمان.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي الثلاثاء “نيوكاسل فريق يعرف جيدا كيف يتحرك بالكرة وبدونها.

“يكون منافسا شرسا على ملعبه ووسط جماهيره المتحمسة. غدا سيكون اختبارا كبيرا بالنسبة لنا”.

وأضاف المدرب الإسباني أن فريق المدرب إيدي هاو بوسعه أن يذهب بعيدا في البطولة.

وقال “لم يكن أحد يريد اللعب ضدهم بسبب ما فعلوه الموسم الماضي. لا أعتقد أن هناك أي شخص في أوروبا بوسعه استبعادهم من سباق المنافسة بسبب مستواهم وجودة اللاعبين الفردية والجماعية”.

وأشاد لويس إنريكي بحقيقة أن نيوكاسل سيخوض أول مباراة له على أرضه هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا بعد التعادل سلبيا في سان سيرو أمام ميلان معتبرا ذلك تحديا حقيقيا لعملاق الدوري الفرنسي مضيفا أنه يشعر بالغيرة قليلا من الأجواء “المذهلة”.

وأضاف “إنها فرصة رائعة لرؤية ما يمكن لباريس سان جيرمان تقديمه. حتى أنني أشعر بالغيرة من لاعبي فريقي الذين سيكون بوسعهم اللعب في أجواء لا مثيل لها في أوروبا”.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة السادسة بعد فوزه على بروسيا دورتموند 2-صفر في المباراة الافتتاحية.