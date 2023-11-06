مدرب باريس سان جيرمان: علينا نسيان المواجهة السابقة أمام ميلان

رغم فوز باريس سان جيرمان 3-صفر على ميلان في آخر مواجهة جمعت بينهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، فإن لويس إنريكي مدرب الفريق الفرنسي قال إن المهمة ستكون مختلفة عندما يحل ضيفا على الفريق الإيطالي.

وانتفض باريس سان جيرمان بعد خسارته 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد ليهزم ميلان في باريس ويتصدر المجموعة السادسة. ويلعب الفريق الفرنسي في ميلانو غدا الثلاثاء.

وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين “منطقيا، ينبغي أن تنسى أمر مباراة باريس. إنها مباراة مختلفة تماما. بالطبع نحتاج لتحليل بعض الأمور التي حدثت في تلك المباراة، لكن لدينا فكرة واضحة لن نغيرها لمجرد أننا نلعب على أرضنا أو خارجها”.

وأصر المدرب على أن فريقه لن يغير طريقة لعبه، بغض النظر عن المنافس.

وقال “متى نغير طريقة لعبنا بناء على المنافس؟ عندما لا تكون الكرة بحوزتنا، حينها يكون هدفنا استعادة الكرة في أسرع وقت ممكن”.

وأضاف “نريد الاحتفاظ بالكرة، نريد أن نستحوذ على الكرة أكثر من ميلان، نريد أن نتفوق عليهم في صناعة الفرص، نريد الفوز”.

وأثنى المدرب على لاعب الوسط وارن زاير-إيمري (17 عاما) لاعب باريس سان جيرمان الذي سجل هدفين في الدوري ولعب ثلاث تمريرات حاسمة في دوري الأبطال.

وقال “وارن زاير-إيمري جوهرة. هناك الكثير من الجوانب التي يمكن تحسينها بالنظر إلى سنه، وأحد أهم الجوانب هو قدرته على التفاهم مع الآخرين”.

وتابع “التواضع واحدة من أفضل صفاته. إنه في 17 من عمره لكنه متواضع جدا وبالطبع أحسنت أسرته تربيته بقيم أسرية قوية”.

ويتصدر سان جيرمان المجموعة السادسة بدوري الأبطال بست نقاط بفارق اثنتين أمام بروسيا دورتموند ونيوكاسل. ويتذيل ميلان، الذي لم يسجل أي هدف في البطولة بعد ثلاث مباريات، المجموعة بنقطتين.