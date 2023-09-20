مدرب برايتون يحذر لاعبيه من فقدان الهوية بالدوري الأوروبي

حذر روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون آند هوف ألبيون فريقه المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الأربعاء، من المبالغة في تقدير الذات قبل خوض أولى مبارياته القارية على الاطلاق.

وبعدما أنهى الموسم الماضي في المركز السادس، ضمن برايتون مقعدا في الدوري الأوروبي حيث يواجه أيك أثينا في مستهل منافسات المجموعة الثانية غدا الخميس.

وأبلغ دي تسيربي الصحفيين قبل استضافة بطل اليونان “لا يمكننا أن نغفل عن نقطة انطلاقنا وهويتنا. لا يمكننا أن نفقد جيناتنا. إذا اعتقدنا أننا أفضل من المنافس، فإننا نرتكب خطأ جسيما”.

وقال “إذا أردنا أن نصبح أكبر من هذه البطولة، فلا يزال علينا أن ننافس في هذا المستوى أولا. لقد درسنا فريق أيك جيدا. إنه فريق جيد، وشرس جدا بالكرة ودونها أيضا. ستكون مباراة صعبة جدا”.

وستكون مهمة برايتون في التأهل إلى الدور التالي صعبة إذ أن مجموعته تضم أياكس أمستردام الذي سبق له الفوز باللقب وأولمبيك مرسيليا الذي وصل إلى النهائي ثلاث مرات.

وقال المدرب “مجموعتنا من بين الأقوى، لكن هذا أفضل بالنسبة لنا. إذا أردنا الفوز في هذه اللحظة، فسيتعين علينا مقارعة أفضل الفرق”.

وسيدخل برايتون المباراة بعدما تلقى دفعة معنوية بالفوز 3-1 على مانشستر يونايتد في الجولة الماضية من الدوري الممتاز.