مدرب توتنهام يتحضر لقمة شمال لندن أمام أرسنال.. ستكون "تحديا هائلا"

قال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام هوتسبير إن جماهير الفريق أعطته لمحة عن مدى أهمية مباراة قمة شمال لندن أمام أرسنال (الأحد 24-9-2023) حيث يتطلع توتنهام للحفاظ على بدايته الرائعة للموسم.

ولم يخسر كل من أرسنال وتوتنهام في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز وسيدخل الفريقان مباراة القمة برصيد 13 نقطة لكل منهما مع احتلال فريق المدرب بوستيكوجلو المركز الثاني بفارق الأهداف بينما يحتل منافسهم اللدود المركز الرابع.

ويستمتع توتنهام بأفضل بداية لموسم في الدوري الممتاز منذ 57 عاما. لكن الفريق لم يفز على ملعب الإمارات في الدوري منذ 13 عاما بينما يدرك بوستيكوجلو أيضا أن أرسنال فاز ذهابا وإيابا الموسم الماضي.

وقال بوستيكوجلو للصحفيين اليوم الجمعة “لقد أعطتني الجماهير لمحة عن أهمية هذه المباراة. لقد شاركت من قبل في مباريات قمة خاصة مع سيلتيك.

“أفهم ما يعنيه ذلك بالنسبة لمشجعي الناديين.

“أرسنال فريق جيد جدا وقدم موسما رائعا العام الماضي وعزز صفوفه هذا العام. يلعبون بثقة كبيرة ومواجهتهم على ملعبهم ستكون تحديا هائلا بالنسبة لنا”.

ونادرا ما كان المستوى العام مؤثرا في مباريات قمة شمال لندن في السابق لكن بوستيكوجلو قال إن الخبرة قد تلعب دورا مع العديد من اللاعبين الجدد الذين يستعدون لتذوق المنافسة الساخنة لأول مرة.

وأضاف “لدينا بعض اللاعبين الذين لم يخوضوا هذه المواجهة من قبل. الأمر لا يتعلق فقط بمباراة قمة خارج أرضنا ولكنه التحدي المتمثل في التغلب على منافس قوي أيضا.

“الخبرة هي التي تصنع الفارق في هذه المباريات. أسعى لترك الحرية للاعبين لإظهار قدراتهم بأفضل طريقة ممكنة.

“لا أريد أن أضع الكثير من القيود أو أحاول توجيههم كثيرا بشأن ما يمكن توقعه”.

وبعد بيع هاري كين إلى بايرن ميونيخ، سيكون توتنهام بدون أفضل هداف في مباريات القمة على الإطلاق، لكن بوستيكوجلو قال إن الفريق قام بعمل جماعي رائع لتعويض “أفضل لاعب” في النادي.