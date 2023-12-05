مدرب دورتموند: آلير يغيب لمدة أسبوع بعد إصابته في التدريب

قال إيدن ترزيتش مدرب بروسيا دورتموند الثلاثاء إن المهاجم سيباستيان آلير سيغيب عن مواجهة شتوتجارت في كأس ألمانيا لكرة القدم غدا الأربعاء 6\12\2023 بعد إصابته في التدريب.

ويحل دورتموند ضيفا على شتوتجارت المتألق للمنافسة على مقعد في دور الثمانية.

وبعيدا عن آلير، فإن ترزيتش قد يخوض المباراة أيضا بدون جيوفاني رينا الذي يعاني من نزلة برد.

وقال ترزيتش في مؤتمر صحفي “آلير أصيب في ركبته خلال التدريبات، ومن المرجح أن يغيب لمدة أسبوع”. وأضاف أن مشاركة رينا أيضا محل شك بعدما غاب عن المران بسبب البرد.

وقال “بالنسبة إلى جيو، سيكون الأمر صعبا”.

وتعادل دورتموند 1-1 مع باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني يوم الأحد الماضي. وقال ترزيتش إن لاعبيه يحتاجون إلى تحسين مستواهم ضد شتوتجارت إذا ما أرادوا التقدم في الكأس.

وقال ترزيتش “لم نشعر بالرضا بشأن هجومنا أمام ليفركوزن. إنه أمر نادرا ما نفعله. الهدف الذي سجلناه جاء عبر تحرك جيد لكن ذلك لم يحدث بصورة كافية.

“لقد فقدنا الكرة بسذاجة. الأمر يتعلق بالأشياء التي نفعلها جيدا عادة. هذا ما نريد فعله وأن نضيف إلى ثباتنا الدفاعي الآن”.

وخسر دورتموند أمام شتوتجارت صاحب المركز الثالث 2-1 في الدوري الألماني الشهر الماضي، وقال ترزيتش إن الفريق استخلص دروس هذه الهزيمة.

وقال “لقد حللنا تلك المباراة منذ أربعة أسابيع وسنضغها في ذاكرتنا. سنتعلم من ذلك، وما حدث لن يتكرر مرة أخرى. إنها مسابقة مختلفة، ومباراة في الأدوار الإقصائية. نريد الفوز والتأهل للدور التالي”.