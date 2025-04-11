مدرب دورتموند يراهن على ضغط دوري الأبطال لتفوق فريقه على بايرن ميونيخ

قال نيكو كوفاتش مدرب بروسيا دورتموند اليوم الجمعة إن هزيمة بايرن ميونيخ أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا قد تشتت النادي البافاري أمام فريقه في قمة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم غدا السبت، وأكد أن فريقه بحاجة لاستغلال ذلك.

وخسر بايرن على أرضه 2-1 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي، وسيخوض مباراة الإياب الأسبوع المقبل في ميلانو.

وقال كوفاتش، الذي خسر فريقه 4-صفر أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي في ذهاب دور الثمانية لتنتهي مسيرته تقريبا في دوري أبطال أوروبا، إن بايرن ربما يكون مشتتا بمباراة الإياب في إيطاليا وحظوظه في التأهل لقبل النهائي.

وأضاف كوفاتش في مؤتمر صحفي “بايرن تنتظره مهمة صعبة في ميلانو لقلب المواجهة لصالحه. قد يكون التفكير في مباراة ميلانو في أذهانهم قليلا وعلينا استغلال ذلك في ميونيخ.

“لكن هذا لن يحدث إلا إذا كنا في مستوانا بنسبة مئة بالمئة. إذا قدمنا أقل من مئة بالمئة فسيكون من الصعب حسم المباراة لصالحنا”.

ويتصدر بايرن ميونيخ الدوري برصيد 68 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن باير ليفركوزن صاحب المركز الثاني وحامل اللقب، بينما يحتل دورتموند المركز الثامن برصيد 41 نقطة بفارق خمس نقاط عن المركز الرابع المؤهل مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

وأشار كوفاتش إلى أن فريقه بحاجة أن يكون أكثر حسما مما كان عليه أمام برشلونة إذا أراد أن تكون له أي فرصة في ميونيخ.

وأضاف “عندما تلعب كرة القدم يتعين عليك العمل بشكل جماعي ونحن لم نفعل ذلك في برشلونة.

“هذا ما تحدثت عنه مع اللاعبين وما نحتاج لتغييره في مباراة الغد، لأن بايرن يضم أيضا لاعبين من الطراز العالمي. إذا لم نفعل ذلك ستكون المباراة صعبة في ميونيخ، وهذا ما أطالب به وسأطالب به غدا أيضا”.