مدرب سان جيرمان: مواجهة نيوكاسل ستكون مثل المباريات النهائية

أكد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين، على أنه سيتعامل مع مواجهة فريقه أمام ضيفه نيوكاسل الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا غدا الثلاثاء باعتبارها مباراة نهائية.

ويلعب باريس سان جيرمان في المجموعة السادسة التي تتمتع فرقها الأربعة بفرصة للتأهل، ويأمل الفريق الفرنسي في الاستفادة من ميزة اللعب على أرضه في مباراة الغد بباريس.

وقال لويس إنريكي خلال مؤتمر صحفي “سنخوض المبارة في ملعب بارك دي برينس، وأتوقع أجواء رائعة. نحتاج حقا إلى المشجعين وأن يكون الاستاد مليئا بأجواء أكثر حماسا وتشجيعا من المعتاد”.

وأضاف “سنلعب هذه المباراة كما لو أنها نهائي. في هذا المستوى، تكون المباريات التي نلعبها على أرضنا هي الرئيسية ويمثل الجمهور ميزة خاصة لنا، ونتوقع دعما مدهشا”.

وخسر سان جيرمان عندما حل ضيفا على نيوكاسل يونايتد في أكتوبر تشرين الأول الماضي 4-1، وبعد فوز الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على تشيلسي 4-1 يوم السبت الماضي، يستعد لويس إنريكي لخوض مباراة أخرى صعبة.

وقال “يتمتعون بالقوة البدنية والقدرة على الضغط بقوة. سيكون هناك الكثير من الضغط.

“إذا شاهدتم مباراتهم الأخيرة أمام تشيلسي، فإن الوضع البدني لا يزال على حاله. نعلم أن هذا سيكون الوضع مجددا غدا، وعلينا أن نكون جاهزين”.

وفاز سان جيرمان في مبارياته المحلية الست الأخيرة ليتصدر الدوري الفرنسي، لكن المدرب لا يزال ينتظر الكثير من فريقه.

وأضاف لويس إنريكي “مستوى الفريق ليس كما أريده، لكننا في مرحلة الاسكتشاف، يمكننا أن نحصل على المزيد من لاعبينا والذهاب إلى أبعد من ذلك.

“لكن يعجنبي ما أراه بالفعل. أشعر بالفعل بالكثير من الرضا لكن لا يزال هناك مجال كبير للتحسن”.

وتفصل ثلاث نقاط فقط بين متصدر المجموعة بروسيا دورتموند الألماني والمتذيل نيوكاسل، لكن باريس سان جيرمان بإمكانه التقدم إذا فاز على الفريق الإنجليزي وفشل ميلان الإيطالي في الفوز على دورتموند.

وتابع لويس إنريكي “نحن في مجموعة صعبة ومستويات الفرق فيها متقاربة، مباراة الغد ستكون حاسمة إذ يمكن تحديد وضع المجموعة بعد الجولة الخامسة.

“لكن من الممكن أيضا حسم كل شيء في اليوم الأخير، لكنني أعلم أن فريقي جاهز للغد ويمكنه القيام بأمور رائعة”.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد ست نقاط بفارق نقطة واحدة خلف دورتموند ويتقدم بنقطة واحدة على ميلان بينما يملك نيوكاسل أربع نقاط.