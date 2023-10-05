الخميس 20 ربيع الأول 1445 ﻫ - 5 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مدرب فرنسا: مبابي ليس في أفضل حالاته.. ولا يمكن أن يكون راضيًا

منذ 42 دقيقة
كيليان مبابي

كيليان مبابي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أشار مدرب فرنسا ديدييه ديشان اليوم الخميس، إلى كيليان مبابي لا يمكن أن يشعر بالرضا عن مستواه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان تشكيلته لمواجهة هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم ومباراة ودية أمام اسكتلندا.

وعانى مبابي هذا الموسم رغم تسجيله سبعة أهداف في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان.

وخسر باريس سان جيرمان 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، ولم يكن لمبابي أي تأثير يذكر في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي: “إنه ليس في أفضل حالاته، تمامًا مثل نتائج ناديه. من الواضح، رغم كل الإمكانيات الحقيقية التي يملكها، فإن هذا التراجع يؤثر على الفريق. هذه ليست المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي يمر فيها بفترات يتراجع فيها أداء مبابي. ربما لم يخض استعدادات قوية خلال فترة الصيف”.

ويؤمن ديشان بقدرة مبابي على استعادة مستواه، وقال: “لكنني لست قلقًا عليه أو على روحه التنافسية. أعرفه جيدًا. لا ينبغي أن يكون راضيًا في الوقت الحالي. حتى عندما يؤدي بشكل جيد، فهو يريد أن يفعل ما هو أفضل”.

وتسافر فرنسا إلى أمستردام لمواجهة هولندا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويستضيف منتخب فرنسا منتخب اسكتلندا في ليل في 17 أكتوبر.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من رياضة

انقسام حول احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2023
شدّ حبال بين المغرب وإسبانيا.. من يستضيف "نهائي" كأس العالم 2030؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي
تصفيات مونديال 2026.. ميسي ضمن تشكيلة الأرجنتين رغم إصابته
علم إسبانيا
إسبانيا تُرجّح استضافة نهائي كأس العالم 2030 على أراضيها

الأكثر قراءة

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين
أرقام غير صحيحة.. توضيح من مفوضية اللاجئين بشأن مساعدات السوريين
الكلية الحربية في حمص
سوريا.. ارتفاعٌ كبير في عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية الحربيّة
أوتوستراد الضبية
بالفيديو.. أوتوستراد الضبية ينجو من "كارثة مؤكدة"