مدرب فرنسا: مبابي ليس في أفضل حالاته.. ولا يمكن أن يكون راضيًا

أشار مدرب فرنسا ديدييه ديشان اليوم الخميس، إلى كيليان مبابي لا يمكن أن يشعر بالرضا عن مستواه في الآونة الأخيرة، وذلك بعد إعلان تشكيلته لمواجهة هولندا في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم ومباراة ودية أمام اسكتلندا.

وعانى مبابي هذا الموسم رغم تسجيله سبعة أهداف في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان.

وخسر باريس سان جيرمان 4-1 أمام نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، ولم يكن لمبابي أي تأثير يذكر في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك.

وقال ديشان في مؤتمر صحافي: “إنه ليس في أفضل حالاته، تمامًا مثل نتائج ناديه. من الواضح، رغم كل الإمكانيات الحقيقية التي يملكها، فإن هذا التراجع يؤثر على الفريق. هذه ليست المرة الأولى، ولا الأخيرة، التي يمر فيها بفترات يتراجع فيها أداء مبابي. ربما لم يخض استعدادات قوية خلال فترة الصيف”.

ويؤمن ديشان بقدرة مبابي على استعادة مستواه، وقال: “لكنني لست قلقًا عليه أو على روحه التنافسية. أعرفه جيدًا. لا ينبغي أن يكون راضيًا في الوقت الحالي. حتى عندما يؤدي بشكل جيد، فهو يريد أن يفعل ما هو أفضل”.

وتسافر فرنسا إلى أمستردام لمواجهة هولندا في 13 أكتوبر/ تشرين الأول. وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

ويستضيف منتخب فرنسا منتخب اسكتلندا في ليل في 17 أكتوبر.