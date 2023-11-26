مدرب مانشستر يونايتد يشتكي من كثرة المباريات

يشتكي الهولندي إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من كثرة المباريات الى درجة تفوق القدرات البدنية للاعبين مع تزايد الإصابات في صفوف فريقه.

وزادت متاعب يونايتد بسبب الإصابات بعد تعرض الثنائي الدنمركي كريستيان إريكسن وراسموس هويلاند للإصابة خلال العطلة الدولية لينضما إلى قائمة طويلة تشمل بالفعل كلا من ليساندرو مارتينيز وكاسيميرو.

ويحتل يونايتد الفائز بالدوري الإنجليزي 20 مرة هو رقم قياسي المركز الثامن بين فرق البطولة حاليا بعد أن جمع 21 نقطة من 12 مباراة وهي أسوأ بداية موسم له منذ 1962.

وحسب البرنامج الجديد لموسم 2024-2025 سيزيد عدد الفرق في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقا بدلا من العدد الحالي وهو 32 فريقا وستتنافس هذه الفرق في بطولة واحدة بنظام الدوري وبالتالي فإن كل فريق سيخوض 10 مباريات على الأقل في مواجهة 10 فرق مختلفة بدلا من ست مباريات حاليا.

وقال تن هاج للصحفيين “جميع المدربين يشتكون من كثرة المباريات.. ومع ذلك يستمرون في إضافة المزيد من المباريات للبرنامج.”

ويواجه يونايتد أسبوعا صعبا خارج ملعبه أولد ترافورد إذ سيحل ضيفا على غلطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل ثم يلعب خارج أرضه في ملعب سانت جيمس بارك أمام نيوكاسل يونايتد صاحب المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز السبت القادم.

وأردف تن هاج قائلا “والآن ما الذي نراه في أول 12 جولة من الدوري الإنجليزي الممتاز فإن المستوى البدني أكثر ارتفاعا من العام الماضي. وأنت أمام خيار الآن أما أن تصل لهذا المستوى عن طريق التدريب والاعداد أو تنسحب.

“لذا فهذا قرار يتعين على جميع الأندية والفرق والأفراد اتخاذه.”

وسيلتقي يونايتد في وقت لاحق اليوم الأحد مع إيفرتون الذي أصبح في الأسبوع الماضي أول فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز يعاقب بخصم 10 نقاط من رصيده لمخالفة اللوائح المالية للبطولة.

ونتيجة العقوبة تراجع إيفرتون إلى المركز 19 وقبل الأخير بين فرق الدوري الممتاز بعد أن كان في المركز 14.