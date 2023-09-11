مدرب منتخب إسبانيا للرجال يركز على كرة القدم

قال لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا للرجال إنه وفريقه “سيركزون فقط على كرة القدم” بعد تعرضه لوابل من الأسئلة الاثنين عن استقالة رئيس الاتحاد الإسباني لويس روبياليس بسبب فضيحة القبلة.

وبدا دي لا فوينتي مستاء للغاية وهو يحاول تجنب الحديث عن رئيسه السابق بعد ثلاثة أسابيع من تقبيل روبياليس للاعبة المنتخب الإسباني جيني إيرموسو في فمها دون رغبتها خلال الاحتفال بالتتويج بكأس العالم للسيدات الشهر الماضي.

وعشية مباراة إسبانيا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 أمام قبرص، نفى دي لا فوينتي مزاعم عن تأثير الفضيحة على لاعبي منتخب إسبانيا للرجال وقال إن تركيز الفريق ينصب على كرة القدم وهو ما أظهره في فوز كبير 7-1 خارج الديار أمام جورجيا يوم الجمعة الماضي.

وتحتل إسبانيا المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق تسع نقاط خلف اسكتلندا لكنها تملك مباراتين مؤجلتين.

وقال دي لا فوينتي في مؤتمر صحفي “نفكر في كرة القدم فقط ونعيش في فقاعة منعزلة.

“أعتقد أنه يتعين علينا التركيز على كرة القدم وعلى ما يمكننا كمحترفين السيطرة عليه.

“أكن احتراما كبيرا للقرار الذي اتخذه السيد روبياليس”.

وتعرض دي لا فوينتي لانتقادات شديدة بسبب تصفيقه لروبياليس الشهر الماضي عندما قال رئيس الاتحاد إنه لن يستقيل.

وبعد أن كانت ستة من الأسئلة السبعة الأولى التي طرحها الصحفيون الاثنين حول روبياليس والفضيحة، بدا دي لا فوينتي مستاء عندما سئل عما إذا كان بوسعه أن يبعث رسالة إلى الرئيس السابق الذي عينه مدربا للمنتخب في ديسمبر\كانون الأول الماضي.

وقال دي لا فوينتي “أعمل مع الاتحاد الإسباني منذ 11 عاما. عشت فترة طويلة قبل وصول لويس روبياليس.

“أنا مدرب كرة قدم. لم يمنحني أحد أي شيء. نلت المنصب عن جدارة واستحقاق. أنا ممتن لجميع الأشخاص الذين ساعدوني طوال حياتي. لم أتحدث معه”.

وأعلن روبياليس استقالته في بيان قائلا إنه لم يعد بإمكانه الاستمرار في منصبه.