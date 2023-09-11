مدرب منتخب إنجلترا يستبعد خوض مباراة تجريبية أمام اسكتلندا

قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم قبل مواجهة اسكتلندا في ملعب هامبدن بارك غدا الثلاثاء 12\9\2023 إن فريقه لن يستغل المباراة الودية على أنها اختبار تجريبي.

وتعادل فريق المدرب ساوثجيت 1-1 مع أوكرانيا في بولندا السبت الماضي وهي المرة الأولى التي يهدر فيها الفريق نقاطا في تصفيات بطولة أوروبا 2024.

وتلقى العرض الضعيف انتقادات وستمثل اسكتلندا المتألقة اختبارا صعبا لإنجلترا في مباراة بمناسبة مرور 150 عاما على النسخة الأولى من أقدم مباراة دولية في كرة القدم.

وقال ساوثجيت في مؤتمر صحفي “علينا إيجاد التوازن الصحيح بين الجاهزية البدنية والخبرة والتعرف على قدرات بعض اللاعبين والفوز واللعب جيدا وتقديم الأشياء المعتادة المتوقعة منا.

“أول شيء هو أننا لا نستطيع العبث بالفريق لأننا نلعب أمام منافس من طراز رفيع وسيكون في كامل جاهزيته وسيمنحنا تحديا على أعلى المستويات. لا يمكنك الإفراط في التجربة لعدم إفساد المواجهة”.

وتتصدر اسكتلندا مجموعتها في تصفيات بطولة أوروبا 2024 بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة ويمكن أن تتأهل إلى النهائيات غدا الثلاثاء 12\9\2023 إذا تعادلت النرويج وجورجيا.

وآخر مرة التقت فيها إنجلترا واسكتلندا كانت في ويمبلي في بطولة أوروبا 2020 وكان الفريق الزائر هو الأفضل في التعادل دون أهداف.