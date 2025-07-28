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مدرب نيوكاسل: شائعات رحيل إيساك لن تؤثر على تركيز الفريق

منذ 11 دقيقة
مدرب نيوكاسل إيدي هاو

مدرب نيوكاسل إيدي هاو

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قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد إن لاعبي فريقه محترفون ولن يسمحوا للتكهنات المستمرة بشأن رحيل المهاجم ألكسندر إيساك عن ملعب سانت جيمس بارك بالتأثير على تركيزهم أثناء الاستعداد للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتم استبعاد إيساك، الذي سجل 23 هدفا في الدوري الموسم الماضي ليتأخر عن المصري محمد صلاح هداف ليفربول والحائز على الحذاء الذهبي برصيد 29 هدفا، من تشكيلة نيوكاسل في جولته الإعدادية للموسم في آسيا.

وانضم المهاجم (25 عاما) ،الذي شارك في 52 مباراة مع منتخب السويد، إلى نيوكاسل قادما من ريال سوسيداد عام 2022 وسجل منذ ذلك الحين 62 هدفا في 109 مباريات في كافة المسابقات.

وبعد هزيمة نيوكاسل 3-2 أمام أرسنال في سنغافورة أمس الأحد، قال هاو للصحفيين إن الجولة كانت “عملا معتادا” للاعبين.

وأضاف “عندما تشارك في مثل هذه الجولات الخارجية لا تحصل على فرصة للتفكير في أي شيء آخر غير التدريب والمباراة التالية، فالمستوى مرتفع للغاية لدرجة أنه حتى في هذه المباريات يتعين علينا أن نكون مستعدين بشكل جيد للغاية.

“علينا أن نسعى لتقديم أفضل ما لدينا. لذلك بطبيعة الحال، أعتقد أننا سنفتقد لاعبا بجودة أليكس وهذا ما سيؤثر على الفريق. لا شك في ذلك.

“لا أستطيع أن أزعم أنهم (اللاعبون) لا يشعرون بذلك. لكنهم مجموعة من اللاعبين المحترفين للغاية، وأداءهم رائع فيما يتعلق بإدارة الموقف”.

ويستعد نيوكاسل، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، لمواجهة فريق مكون من نجوم الدوري الكوري الجنوبي بعد غد الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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