ريال مدريد يتعافى من خسارته ويفوز على لاس بالماس

تعافى ريال مدريد من خسارته المؤلمة في لقاء قمة العاصمة أمام أتليتيكو مدريد بفوزه اليوم الأربعاء على ضيفه المتواضع لاس بالماس 2-صفر في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفضل هدفي إبراهيم دياز وخوسيلو.

وأهدر أصحاب الأرض أكثر من 12 فرصة سانحة في الشوط الأول، حيث اضاع دياز وخوسيلو فرصتين من مسافة قريبة.

كما شعر الفريق بالإحباط بسبب ألفارو باييس حارس لاس بالماس الذي تصدى لعدد من الفرص قبل أن يفتتح دياز التسجيل بتسديدة من مدى قريب في اخر هجمة بالشوط الأول.

وعزز خوسيلو تقدم ريال مدريد في الدقيقة 54 بعد تمريرة عرضية من رودريجو اسكنها خوسيلو الشباك.

وتقدم ريال إلى المركز الثاني برصيد 18 نقطة متجاوزا برشلونة صاحب المركز الثالث الذي تعادل 2-2 مع مايوركا أمس الثلاثاء.

ويتصدر جيرونا، مفاجأة البطولة هذا الموسم، جدول الترتيب برصيد 19 نقطة بعد أن كافح ليفوز 2-1 على مستضيفه فياريال اليوم أيضا ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم بعد سبع مباريات في الموسم الحالي.