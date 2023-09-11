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مدير منتخب ألمانيا: سأقود الفريق لمباراة واحدة فقط

منذ 42 دقيقة
لاعبو منتخب ألمانيا

لاعبو منتخب ألمانيا (رويترز)

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‬قال رودي فولر مدير منتخب ألمانيا لكرة القدم الاثنين إنه لن يكون مرشحا لخلافة المدرب المقال هانز فليك رغم توليه المسؤولية مؤقتا لمباراة فرنسا الودية غدا الثلاثاء 12\9\2023.

وقال فولر، لاعب ألمانيا السابق الفائز بكأس العالم والذي درب المنتخب الوطني في الفترة من 2000 إلى 2004، إنه قرر قبول المهمة لمباراة واحدة فقط لمساعدة الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وقال في مؤتمر صحفي “سأقود الفريق غدا لمباراة واحدة فقط.

“لبيت النداء لمساعدة الفريق.

“هدفي مساندة المدرب الجديد كما فعلت مع هانز فليك لكني أتمنى أن تكون النتائج أفضل هذه المرة”.

وأقيل فليك بعد يوم واحد من الخسارة 4-1 على أرضه أمام اليابان السبت بعد عامين مخيبين للآمال حيث تستعد ألمانيا لاستضافة بطولة أوروبا 2024 في غضون تسعة أشهر.

وتحت قيادة فليك، الذي فاز في 2020 بستة ألقاب مع بايرن ميونيخ، خرجت ألمانيا من كأس العالم من الدور الأول العام الماضي وفازت بأربع مباريات فقط من آخر 17 مباراة.

وخسر الفريق الآن ثلاث مباريات متتالية للمرة الأولى منذ 38 عاما.

وقال فولر عن تعيينه المؤقت “أعلم الظروف تماما ولم أكن أرغب في القيام بذلك. كان عليهم إقناعي”.

    المصدر :
  • رويترز

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