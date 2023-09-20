مرسيليا يعلن رحيل مدربه مارسيلينو

أعلن أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، رحيل مدربه مارسيلينو في ظل صدام مع المشجعين.

وكانت إدارة مرسيليا قد انتقدت أمس الثلاثاء ممثلي الجماهير بعد مزاعم بتهديدات لإدارة النادي ومطالبتها بالاستقالة خلال اجتماع يوم الاثنين الماضي.

وقال النادي في بيان “يعتقد أولمبيك مرسيليا أن أحداث 18 سبتمبر لا تسمح لمارسيلينو وطاقمه الفني بأداء الدور المنوط به في ظروف جيدة”.

وأضاف “نتيجة لهذا الوضع المؤسف، لن يواصل مارسيلينو وطاقمه العمل في أولمبيك مرسيليا”.

وتابع “في ظل هذا الوضع، يشعر النادي بأسره بخيبة أمل قصوى كونه مضطرا للتعامل مع رحيل مدرب وجهازه الفني، الذين تولوا المسؤولية في مرسيليا في 23 يونيو وكانوا ملتزمين تماما تجاه النادي، لأسباب غير رياضية”.

وتولى مارسيلينو مدرب بلنسية وأتليتيك بيلباو السابق المسؤولية في يونيو حزيران الماضي بدلا من إيجور تيودور.

ويحتل مرسيليا المركز الرابع في الدوري بتسع نقاط من خمس مباريات، وودع منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارته أمام باناثينايكوس اليوناني في الدور الثالث للتصفيات.

ويلعب الفريق الفرنسي أمام أياكس أمستردام في الدوري الأوروبي غدا الخميس قبل أن يحل ضيفا على باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي يوم الأحد.