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مساعد يورغن كلوب: صلاح يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر

منذ 11 دقيقة
محمد صلاح

محمد صلاح

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كال بيب ليندرز مساعد يورغن كلوب المديح للنجم المصري الذي سجل هدفاً في فوز الفريق على وست هام يوم الأحد 3-1، معتبراً إياه “معلم” وقائدا.

وأصبح صلاح (31 عاماً) خامس لاعب يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة في كل مباراة ضمن أول ست مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ليندرز: إنه يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، ونحن نملك لاعبا مميزا جدا بين أيدينا ومعلم أيضا. إنه قائد.

وسيواجه ليفربول، الأربعاء، في كأس الرابطة فريق ليستر الذي بدأ مساعيه للعودة إلى الدوري الممتاز بشكل قوي، حيث يتصدر الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2016 ترتيب دوري الدرجة الثانية بعد فوزه بسبع من بين أول 8 مباريات.

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