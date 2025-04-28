مسيرة بودو غليمت الخيالية في الدوري الأوروبي تمثل تحدياً لمشجعيه

يعاني مشجعو بودو غليمت من تكاليف السفر الباهظة فضلا عن المسافات الشاسعة التي تؤثر سلبا على المشجعين الذين يتابعون الفريق في جميع أنحاء القارة في ظل استمرار مسيرته الخيالية في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأصبح بودو أول ناد من النرويج يتأهل للدور قبل النهائي في مسابقة أوروبية بعد فوزه على لاتسيو بركلات الترجيح المثيرة في الملعب الأولمبي في روما في وقت سابق هذا الشهر.

ويستمتع مشجعو النادي الواقع في الدائرة القطبية الشمالية بمسيرة خيالية لكن هذا الولاء يستنزف أموالهم بينما يستعدون للسفر للندن لمواجهة توتنهام هوتسبير في مباراة الذهاب يوم الخميس المقبل.

وشملت مسيرة بودو خوض مباريات خارج أرضه في روما وأثينا وتفينتي وبراجا. وقد يكون النادي النرويجي أكثر الفرق الأوروبية سفرا هذا الموسم. حتى السفر إلى أوسلو، التي تبعد أكثر من 800 كيلومتر، تتطلب تذكرة طيران.

وفي ظل ضعف العملة النرويجية وقلة خيارات السفر الرخيص، ينفق المشجعون أموالا طائلة لمتابعة ناديهم.

وقال فرانك أموندسن، أحد مشجعي بودو والذي يتابع النادي منذ أن كان طفلا في منتصف التسعينيات، لرويترز “نتحدث عن نفقات سفر طائلة على مدى السنوات القليلة الماضية”.

وقال أحد المشجعين إنه أنفق ما يصل إلى 30 ألف كرونة نرويجية (2879 دولارا) على رحلته الأخيرة لحضور مباراة لاتسيو، ومن المتوقع ارتفاع التكاليف مع بحثهم عن الإقامة والسفر في وقت قصير قبل رحلتهم القادمة لشمال لندن.

وأضاف أموندسن “لا يتعين أن تكون تكاليف السفر والإقامة باهظة الثمن إذا كنت مرنا وتخطط مسبقا، ولكن هذا عادة ما يغطي حوالي نصف الميزانية فقط بمجرد احتساب الطعام والمشروبات”.

وبما أن مدينة بودو تقع على بعد 17 ساعة بالسيارة من العاصمة، وتتوفر قطارات محدودة، فإن المطار المحلي هو بالنسبة للعديد من الأشخاص الوسيلة الواقعية الوحيدة للتنقل في أوروبا.

والرحلات الجوية محدودة أيضا، والوجهة المباشرة الوحيدة غير الشمالية حاليا هي ميونيخ. مع ذلك، قد يتغير هذا الوضع مع وصول المزيد من الناس إلى المدينة.

وقالت شركة أفينور التي تدير المطار إن نجاح النادي ساهم في تزايد الإقبال على السفر.

وقال ترويلز ساندرايد رئيس مطار بودو لرويترز “مشوار بودو/جليمت الأوروبي ساعد بلا شك في زيادة الاهتمام ببودو بما في ذلك حركة السفر من وإلى المطار”.

وأضاف “شهد مطار بودو زيادة مستمرة في أعداد المسافرين خلال السنوات الأخيرة. ورغم صعوبة تحديد السبب فمن الطبيعي أن يكون نجاح بودو غليمت الأوروبي قد لعب دورا”.

وإذا نجح الفريق في الوصول إلى نهائي الدوري الأوروبي فسيتعين على جماهير بودو إيجاد طريقة للسفر لمسافة 2900 كيلومتر تقريبا جنوبا إلى بيلباو في 21 مايو أيار المقبل.